16,4-(x-4,1)=12.6 решите уравнение
Математика
16,4-(x-4,1)=12.6 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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16,4-х+4,1=12,6 -х=6,86 х=-6,86
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