1677. 1678. помогите пожалуйста заранее огромное спасибо
Математика
1677. 1678. помогите пожалуйста заранее огромное спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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Номер 1678 1)6,1 2)239,44 3)59,406 4)39,67 5)7,15 6)-5,35
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