Написать программу на языке паскаль Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать множество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2....

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Написать программу на языке паскаль Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать множество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2. Вычислить количество элементов в созданных множествах

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