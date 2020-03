Написать программу на языке паскаль Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать множество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2....

Гость: Гость:

Фух. допилил программку. лови решение: program parser; var a : array[1..255] of string; i, cnt : integer; sum1, sum2, sum3, sum4, sum5, sum6, sum7 : integer; ch, last : char; st : string; dbl : boolean; begin write('Input a string: '); readln(st); last := ' '; cnt := 1; dbl := false; for i:=1 to length(st) do begin ch := st[i]; if (ch in ['<', '>', ':', '=']) and (last=' ') then begin if dbl then begin dbl:= not dbl; continue; end; last := ch; ch := st[i+1]; if (ch='=') or (ch='>') then begin a[cnt] := last + ch; writeln(a[cnt]); cnt := cnt+1; dbl := true; if length(a[cnt-1])=2 then last := ' '; end else begin a[cnt] := last; writeln(a[cnt]); cnt := cnt+1; last := ' '; end; end; end; sum1 := 0; sum2 := 0; sum3 := 0; sum4 := 0; sum5 := 0; sum6 := 0; sum7 := 0; for i:=1 to cnt do begin if a[i] = '<' then inc(sum1); if a[i] = '>' then inc(sum2); if a[i] = '>=' then inc(sum3); if a[i] = '<=' then inc(sum4); if a[i] = '<>' then inc(sum5); if a[i] = ':=' then inc(sum6); if a[i] = '=' then inc(sum7); end; writeln('> - ', sum1); writeln('< - ', sum2); writeln('= - ', sum7); writeln('>= - ', sum3); writeln('<= - ', sum4); writeln('<> - ', sum5); writeln(':= - ', sum6); end.