16y4-81=0 люди добрые решите это убогое уровненное
Алгебра
16y4-81=0 люди добрые решите это убогое уровненное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16yˇ4-81=0 (2y)ˇ4 - 3ˇ4=0, ((2y)ˇ2+3ˇ2)((2y)ˇ2-3ˇ2)=0 (4yˇ2+9)(2y+3)(2y-3)=0 a)4yˇ2+9=0, yˇ2=-9/4, /y/=i.3/2, y1=3i/2,y2=-3i/2 b)2y+3=0, y3=-3/2 c)2y-3=0, y4=3/2
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