Ришить примеры столбиком

Математика
Ришить примеры столбиком
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Гость:
128928/32=4029 -128 92 -64 288 -288 0 394680/78=506 -390 468 -468 0 249922/62=4031 -248 192 -186 62 -62 0
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