Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным давлением, называются: а) изобары б) изогиеты в) изотермы г) горизонтали
География
Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным давлением, называются: а) изобары б) изогиеты в) изотермы г) горизонтали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будут изобары в этом вопросе.
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