Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным давлением, называются: а) изобары б) изогиеты в) изотермы г) горизонтали

География

Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым атмосферным давлением, называются: а) изобары б) изогиеты в) изотермы г) горизонтали

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