Сочинение "Моя школа" (адресат по выбору: будущий первоклассник, друг, который учится в другой школе, родители и т.д.).
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Сочинение "Моя школа" (адресат по выбору: будущий первоклассник, друг, который учится в другой школе, родители и т.д.).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас я учусь в 9 классе. Я мечтаю, что в будущем наша школа будет другая. Мне кажется, что школа будущего – это школа с современной аппаратурой. У каждого школьника и педагога должны быть персональные компьютеры. Домашние задания не будем писать в тетради, а выполнять все на компьютере. Для развития спорта нужно оборудовать зал тренажерами, тогда у нас будет еще больше наград. В столовой облегчить труд поваров могут машины-комбайны и разная другая техника. Я думаю, надо везде поставить видеокамеры, ребятам дать маячки, чтобы знать, где они находятся. Надо купить новую мебель. В каждом классе поставить мягкий диван, чтобы дети могли отдохнуть на нем. В туалет поставить современный новый унитаз. На каждом этаже поставить современный большой телевизор. Я думаю, что скоро так и будет.
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