Соединение с ионным типом связи a)KF b)O2 c)HCl d)все ответы верны

Химия
Соединение с ионным типом связи a)KF b)O2 c)HCl d)все ответы верны
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Гость:
соединение с ионным типом связи a)KF 
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