17*(c-3)-36=19+(c-2)*12
Математика
17*(c-3)-36=19+(c-2)*12
Ответ(ы):
Гость:
17*(с-3)-36=19+(с-2)*12 17с-51-36=19+12с-24 17с-12с=19-24+51+36 5с=82 с=16,4 17*(16,4-3)-36=19+(16,4-2)*12 17*13,4-36=19+14,4*12 191,8=191,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
В один магазин привезли водинаковых бидонов 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонов.В первый магазин привезли на 6 л молока больше ...
Русский язык
Сделайте разбор.Напишите над каждым членом предложения часть речи ,которой он выражен. Голые лапки мышонка обжигало холодом.