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17232000 Дж сколько КДж?
Физика
17232000 Дж сколько КДж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17232000 Дж это 17232 КДж
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