Со словом орнамент предложение
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Со словом орнамент предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила мне платье на котором был красивый орнамент. Я сшила платок с орнаментами.
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