"n" школьников делят "к" яблок поровну,неделящийся остаток остается в корзине.Сколько яблок достанется каждому и сколько останется в корзине? Использовать язык Паскаль
Информатика
"n" школьников делят "к" яблок поровну,неделящийся остаток остается в корзине.Сколько яблок достанется каждому и сколько останется в корзине? Использовать язык Паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, это она. либо там выведется кол.во яблок каждому ученику. program ...; var n, a, k, y : integer; begin readln (y, k); a:= y mod k y:= y div k writeln (a, y); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Определите степень многочлена 1)p^3+p^2-p+4 2)2k^2+4k^3s^3+3s^5 3)0.2n^3m-n^2m^3+nm^4 4)7x^6y^2-8x^4y+9x^5y^4
Математика
1 кг 30% раствора соли смешали с двумя кг раствора этой же соли меньшей концентрации. В результате получили 3 кг 25% раствора. Какова была концентр...
Физика
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! 1.Автомобиль, начальная скорость которого 20 м / с, начал тормозить с ускорением, модуль которого равен 0,5 м / с ^ 2.Опр...
Немецкий язык