"n" школьников делят "к" яблок поровну,неделящийся остаток остается в корзине.Сколько яблок достанется каждому и сколько останется в корзине? Использовать язык Паскаль

Информатика

"n" школьников делят "к" яблок поровну,неделящийся остаток остается в корзине.Сколько яблок достанется каждому и сколько останется в корзине? Использовать язык Паскаль

Автор: Гость