175 * 5/6-170* 1/3+3* 5/12 ---------------------------------- = 0.8 * 0.25 помогите решить

Математика
175 * 5/6-170* 1/3+3* 5/12 ---------------------------------- = 0.8 * 0.25 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
175 * 5/6-170* 1/3+3* 5/12   (175·5)/6-(170/3)+5/4  175·10/12-170·4/12+15/12---------------------------------- = ----------------------------- =----------------------------------= 0.8 * 0.25                                      0,2                               2/10 =5425/12=452+1/12
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