18. Запишите в виде произведения степеней. Укажите основание каждой степени: 1) 13,5 ??? 13,5 • 13,5 • 4 • 4 • 4 • 9 • 9 • 9 • 9 • 13,5; 2) 7 • 1,56 • 1,56 • 1,56 • 2,8 • 2,8 • 7 • 7 • 7.
Математика
18. Запишите в виде произведения степеней. Укажите основание каждой степени: 1) 13,5 ??? 13,5 • 13,5 • 4 • 4 • 4 • 9 • 9 • 9 • 9 • 13,5; 2) 7 • 1,56 • 1,56 • 1,56 • 2,8 • 2,8 • 7 • 7 • 7.
Ответ(ы) на вопрос:
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1),13,5^4*4^3*9^4, 2) 7^4*1,56^3*2,8^2.
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