Запишите формулу n-го члена арифметической прогрессии (an) если a1=-20 и d=1.3 Каково чис??о отрицательных членов этой прогрессии? n,1 это мальнькие буквы

Математика
Запишите формулу n-го члена арифметической прогрессии (an) если a1=-20 и d=1.3 Каково чис??о отрицательных членов этой прогрессии? n,1 это мальнькие буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аn=-20+1,3(n-1) an=-20+1.3n-1,3=1.3n-21,3 чтобы определить число членов отрицательных надо рещить неравенство: 1,3n-21.3 < 0 1,3n <21,3 n<16,38462 Из всего множества рещений этого неравенства нам надо взять только множество натуральных чисел. Ими будут числа от 1до 16. т.е. первые 16 членов прогресии будут отрицательными 
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