От какого слова произошло слово рукав
Русский язык
От какого слова произошло слово рукав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, что от слова "рука"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определить за какое время на электродах выделится 10 г меди из раствора сульфата м??ди при силе тока 8 А
Русский язык
Математика
Прочитай задачу и запиши её решение . Чему равна длина ломаной из трёх звеньев есл?? длина каждого её звена равна 7 см
Русский язык
Подчеркни главные и второстепенные члены предложения, выпиши словосочетания (в с??обках пиши вопрсы) А) На опушке робко выросла берёзка. Б) Р...