Что такое достоинство и гордость

Литература
Что такое достоинство и гордость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности как  морально-нравственная категория. Гордость — положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную  самооценку — наличие самоуважения, чувства собственного достоинства,  собственной ценности.
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