Что такое достоинство и гордость
Литература
Что такое достоинство и гордость
Ответ(ы) на вопрос:
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Достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория. Гордость — положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку — наличие самоуважения, чувства собственного достоинства, собственной ценности.
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