Площадь первого листа бумаги 8 квадратных дециметров площадь второго в два раза б??льше площади первого,. Чему равна площадь второго листа бумаги выраженное в квадратных сантиметрах
Математика
Площадь первого листа бумаги 8 квадратных дециметров площадь второго в два раза б??льше площади первого,. Чему равна площадь второго листа бумаги выраженное в квадратных сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*2=16 дм² площадь 2-го листа 16*100=1600 см²
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