Площадь первого листа бумаги 8 квадратных дециметров площадь второго в два раза б??льше площади первого,. Чему равна площадь второго листа бумаги выраженное в квадратных сантиметрах

Математика

Площадь первого листа бумаги 8 квадратных дециметров площадь второго в два раза б??льше площади первого,. Чему равна площадь второго листа бумаги выраженное в квадратных сантиметрах

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