(1845×6-239:3)-345 пожалуйста помогите решить
Математика
(1845×6-239:3)-345 пожалуйста помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1845*6 -239:3)-345= 10645целых 1/3. Действия 1) 1845*6= 11070; 2) 239:3=239* 1/3= 239/3; 3) 11070- 239/3= (11070*3)/3 - 239/3= 33210/3 -239/3= 32971/3; 3) 32971/3- 345= 32971/3- (345*3)/3= 32971/3- 1035/3= 31936/3= 10645целых 1/3.
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