Для турпохода закупили 8 упаковок кофе по 3 покетика в каждой и 1 упаковку по 15 паке??иков.Сколько всего пакетиков кцпили?
Математика
Для турпохода закупили 8 упаковок кофе по 3 покетика в каждой и 1 упаковку по 15 паке??иков.Сколько всего пакетиков кцпили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8•3=24 2)1•15=15 3)24+15=39
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