Для турпохода закупили 8 упаковок кофе по 3 покетика в каждой и 1 упаковку по 15 паке??иков.Сколько всего пакетиков кцпили?

Математика

Для турпохода закупили 8 упаковок кофе по 3 покетика в каждой и 1 упаковку по 15 паке??иков.Сколько всего пакетиков кцпили?

Автор: Гость