Упростить выражение (x^2+1)*(x^4-x^2+1)+(x^3-1)^2
Алгебра
Упростить выражение (x^2+1)*(x^4-x^2+1)+(x^3-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²+1)(x^4-x²+1)=x^3+1 x^3+1+x^5-2x^3+1= =2+x^5-x^3
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