1890:4 столбиков помогите, пожалуйста
Математика
1890:4 столбиков помогите, пожалуйста
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1890/4. -16. /4725 ___ 29 -28 ___ 10 -. 8 ______ 20 -. 20 ____ 0
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