Короткое сочинение "я - личность"

Гость: Гость:

Я личность. У меня есть свое мнение, интересы и свой взгляд на ситуацию. Вообще, я считаю,что личностью становятся с рождения, а не с наступления совершеннолетия,как считают многие. Каждый из нас личность, все мы разные. Все мы особенные и это прекрасно. Я личность и вправе выбирать свои увлечения самостоятельно.