-2(3,1х-1)+3(1,2х+1)=-14,5 Уравнение.

Математика
-2(3,1х-1)+3(1,2х+1)=-14,5 Уравнение.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6,2x+2+3,6x+3=-14,5 -2,6x+5=-14,5 -2,6x=-14,5-5 -2,6x=-19,5 x=19,5:2,6 x=7,5
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