2.Доклад : «Выдающиеся люди Нового времени» (на выбор 5 персон) -Васко да Гама -Магел??н -Колумб -Гуттенберг -Леонардо да Винчи -Шекспир -Жан Кальвин -Мартин Лютер -Игнатий Лойола -Вольтер -Руссо -Дидро -Франклин Бенджамин -Ваш...

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Гама (da Gama), Васко да Гама (1469, Синиш, Португалия, — 24.12.1524, Кочин, Индия), португальский мореплаватель, завершивший поиски морского пути из Европы в Индию. Ко времени экспедиции Г. португальцами был уже проделан морской путь вдоль западного побережья Африки и найден выход в Индийский океан (Б. Диашем, в 1487—88). В 1497 португальцы снарядили в Индию экспедицию в составе 3 кораблей ("Сан-Габриел", "Сан-Рафаэл", "Берриу") и небольшого транспортного судна. В июле 1497 экспедиция под начальством Г. покинула Лисабон, обогнула мыс Доброй Надежды и, следуя вдоль восточного побережья Африки на С. с остановками в некоторых пунктах, в 1498 прибыла в сомалийскую гавань Малинди. Здесь на борт был взят арабский кормчий Ахмед ибн Маджид, который привёл корабли флотилии к индийскому г. Каликут. Таким образом, экспедицией Г. было открыто юго-восточное побережье Африки (до Малинди) и пересечён Индийский океан. Г. установил торговые и дипломатические связи с правителем Каликута и с грузом пряностей в конце августа 1498 отправился в обратный путь. В сентябре 1499 экспедиция возвратилась в Лисабон; из 168 её участников вернулись только 55 (остальные погибли в пути). Это плавание имело всемирно-историческое значение, т. к. впервые был проложен морской путь из Европы в страны Южной Азии, которые оказались в сфере колониальной экспансии Португалии. В 1502 Г. во главе армады из 20 кораблей совершил второе плавание к берегам Индии. Г. разорил Каликут, основал ряд опорных баз на Малабарском берегу, жестоко подавил сопротивление местных властителей и с огромной добычей в 1503 возвратился в Лисабон. В 1524 Г. был назначен вице-королём Индии, в этом же году Г. отправился в своё третье, последнее путешествие в Индию, где вскоре умер.