Решите уравнение: |х+5|=1 За ранее спасибо☺

Математика
Решите уравнение: |х+5|=1 За ранее спасибо☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х+5|=1 х+5=1 х=1-5 х=-4
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