Третье помогите срочно

Алгебра
Третье помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) приведем к общему знаменателю и получим: (a+ab-a+ab+a) / (1-b^2)= (a+2ab) / (1-b^2)
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