Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000
Математика
Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4010раз. и 80000 руб у него останется
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