Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000

Математика
Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4010раз. и 80000 руб у него останется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Бежать до аптеки Бежать за лекарством Бежать от собаки Бежать мимо дома придумать предложение с одним словосочетанием маленькую для 2 класса
Ответить
География
Как называются тепловые поясы с низкими температурами
Ответить
Українська література
Какой композитор написал близка 100 милодий на слова Шевченка Это по укр. лит
Ответить
Алгебра
Третье помогите срочно
Ответить
Русский язык
Плиз определите типы придаточного этих предложений. Найти союзы и союзные слова: 1) Была уже зима, когда бурая крыса пережила свое страшное прик...
Ответить