Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000

Математика

Мальчик летел 2 Дня в Кемерово сколько раз он сможет летать если два билета туда и ??юда стоят вместе 30000000 руб . Сколько дней он может пролетать если у него в запасе 123000087000

Автор: Гость