Бежать до аптеки Бежать за лекарством Бежать от собаки Бежать мимо дома придумать предложение с одним словосочетанием маленькую для 2 класса

Русский язык
Бежать до аптеки Бежать за лекарством Бежать от собаки Бежать мимо дома придумать предложение с одним словосочетанием маленькую для 2 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добежать ло аптеки для лекарства Убежать от соседской собаки Пробежать мимо дома
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