Какой композитор написал близка 100 милодий на слова Шевченка Это по укр. лит
Українська література
Какой композитор написал близка 100 милодий на слова Шевченка Это по укр. лит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микола Лисенко написав близько 100-а мелодій на слова Шевченка.
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