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2(m+1)^2-4m=? помогите
Математика
2(m+1)^2-4m=? помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю надо упростить 2(m+1)²-4m=2(m²+2m+1)-4m=2m²+4m+2-4m=2m²+2
Спасибо
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