2(m+1)^2-4m=? помогите

Математика
2(m+1)^2-4m=? помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю надо упростить 2(m+1)²-4m=2(m²+2m+1)-4m=2m²+4m+2-4m=2m²+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Мне нужно написать сочинение на тему Самое главное дело на белом свете
Ответить
Химия
Химич СРОЧНО ПОМОГАЙТЕ
Ответить
Қазақ тiлi
Сен бүгін футбол ойнай
Ответить
Алгебра
Sin (arccos1/3) помогите
Ответить
Математика
Упростите выражение.
Ответить