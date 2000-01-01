2. Низкие горы высотой до А) 1000 м Б) 1200 м В) 1500 м Г) 2000 м Д) 3000 м 3. Оболочка жизни: А) гидросфера Б) литосфера В) географическая оболочка Г) атмосфера Д) биосфера
Українська література
2. Низкие горы высотой до А) 1000 м Б) 1200 м В) 1500 м Г) 2000 м Д) 3000 м 3. Оболочка жизни: А) гидросфера Б) литосфера В) географическая оболочка Г) атмосфера Д) биосфера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
низкие горы высотой до 1000, и оболочка жизни биосфера .
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