2 номер помогите пж скоро уезжать!

Математика
2 номер помогите пж скоро уезжать!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сначала выполняется умножение и деление, а потом числа нужно сложить 418×5+315:5=2153 418×5=2090 315:5=63 2090+63=2153 б) тут сначала выполняется действие в скобках, потом деление и в самом конце вычитание 994÷(49+22)-10=4 49+22=71 994÷71=14 14-10=4 в) всегда начинаем со скобок, далее идет умножение и в конце сложение (13 546-9878)×326+(100 000-84364)×502=9045040 13546-9878=3668 100000-84364=15636 3668×326=1195768 15636×502=7849272 1195768+7849272=9045040
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