Герои индустриальной революции
История
Герои индустриальной революции
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Джозеф Брама 1748 – 1814гг. Английский изобретатель, изобрел гидравлический пресс. Основатель гидротехники. 7. Генри Модсли Английский механик. В 1798–1800 он изобрел токарный станок, на котором стало возможным очень точно нарезать винты и гайки. Основатель технической стандартизации. 8. Уильям Мёрдок британский механик, изобретатель. Шотландец по происхождению. В 1792 впервые произвёл сухую перегонку каменного угля
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