2. Посторойте точку М1, симметричную точке М(4;-3) относительно начала координат. Зап??шите координаты построенной точки.стройте точку, симметричную точке А относительно прямой ВС.
Геометрия
2. Посторойте точку М1, симметричную точке М(4;-3) относительно начала координат. Зап??шите координаты построенной точки.стройте точку, симметричную точке А относительно прямой ВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка М(4 -3) это 4 четверть, симметричная будет с координатами М1(-4 3) 2 четверть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?
Русский язык