2. Посторойте точку М1, симметричную точке М(4;-3) относительно начала координат. Зап??шите координаты построенной точки.стройте точку, симметричную точке А относительно прямой ВС.

Геометрия
2. Посторойте точку М1, симметричную точке М(4;-3) относительно начала координат. Зап??шите координаты построенной точки.стройте точку, симметричную точке А относительно прямой ВС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка М(4 -3) это 4 четверть, симметричная будет с координатами М1(-4 3) 2 четверть.
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