2. Сумма двух чисел 250. Если первое из них уменьшить на 10, то числа станут равными. Найдите эти числа.

Математика

2. Сумма двух чисел 250. Если первое из них уменьшить на 10, то числа станут равными. Найдите эти числа.

Автор: Гость