2. Сумма двух чисел 250. Если первое из них уменьшить на 10, то числа станут равными. Найдите эти числа.
Математика
2. Сумма двух чисел 250. Если первое из них уменьшить на 10, то числа станут равными. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-10=140 240:2=120 120+10=130 Ответ: первое число-120, второе-130. Отметь как лучшее, пожалуйста.
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