Сочинение по картине Васнецова первый снег

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Сочинение по картине Васнецова первый снег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень постепенно отдает свои права зиме. Утром уже очень холодно, кое-где появляется первый иней. Днем солнце старается прогреть воздух, но, наверное, ему уже не хватает сил. Во всем ощущается морозное дыхание зимы.За ночь на небе собрались тучи, а утром, словно пух, из них посыпались первые легкие снежинки. Они кружились в танце и застилали землю белоснежным ковром. От этого волшебного снегопада на душе было и радостно, и грустно.Утром выглянуло солнышко, и снег понемногу стал таять. Так бывает всегда, ведь это только первый снег!
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Сочинение по картине Васнецова первый снег
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