Доклад по обж на тему:порядок движения походной группы

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При движении по ровному месту с рюкзаком скорость достигает 3,5 — 4 км/ч, а при движении по лесу, болоту, песку, через кустарник темп снижается примерно на 1/3, а иногда и больше. При ходьбе туловище туриста слегка наклоняется вперёд, чтобы уравновесить вес рюкзака. Шаг должен быть средней длины. Ступни несколько разворачиваются наружу и ставятся с пятки перекатом на носок. Опорная нога полностью не выпрямляется. Следует избегать долгого хождения по очень твёрдой поверхности — каменным, бетонным и асфальтовым дорогам: это позволит предохранить ноги от мышечных болей и потёртостей. На трудных участках пути не следует разговаривать: разговоры сбивают ритм дыхания, раздражают усталых туристов. Порядок движения походной группы ￼Туристы передвигаются колонной по одному человеку — гуськом. При движении по маршруту необходимо находиться друг от друга не дальше пределов зрительной или голосовой связи. ￼ Нельзя двигаться вне колонны, так как это увеличивает вероятность потери ориентировки, получения травмы и т. д. Темп движения пешей группы определяется обычно условиями местности и погоды исходя из правила:равнение по самому слабому.