Напишите небольшую страшилку)

Гость: Гость:

Сегодня мы с моими друзьями решили пойти на заброшиную станцию! Пошли мы конечно же ночью. Мы были на месте, нас было четверо: Иван, Алексей, Петр и Я - Саша. Из вещей мы взяли только фонарик и еду. Некоторое время мы сидели и рассказывали страшилки, поралельно поедая нашу еду. Мы решили осмотреться, походить по станции. Всего там 3 этажа и все они раздолбаны, еще есть подвал но там сыро, а если испачкаем одежду то мамки наругают. И вот мы уже ходим по первому этожу. Фанарики были только у меня и Ивана. Мы заметили человека у входа в станцию, было жутко но мы не обратили на это внимания, многие ведь приходят на станции ночью. Значит идем мы, и понимаем что пропал Петр. Подумав я заявил что он прикалывается. Мы продолжили путь. Далеко сзади мы услышали странный звук, мы хотели повернуть назад что-бы разведать но Алексей остановил нас сказав что это ветер. Мы конечно не поверели но и рисковать не хотелось. Мы уже поднимаемся на второй этаж, и конечно же Ивану захотелось отлить, а мы говорили что нестоит много пить! Мы продолжили путь без него, подумав что дагонит. Уже третий этаж. Никого нет. Стало скучно, да и пацанов нет мы решили пойти обратно. Мы ужаснулись. Окровавленое тело Петра лежало на земле. Он спрыгнул с 3-его этажа, головой в низ. Я решил вызвать скорую, но не было связи. Черт! Мы заметили как кто-то мегает фонариком на том этаже, без сомнения это Ванек! Мы побежали туда, ибо Петр не подовал признаков жизни. Поднявшись на этаж мы увидели Ивана полностью расчлененного. Мы ломанулись к выходу! Я без труда пробежал, а Алексея схвотил тот самый мужик которого мы видели ранее. Его бешенные глаза смотрели на меня, они будто говорили: - Ты следующий. - Я с ужасом ломанулся домой. Дома никого не было, как и связи. Через несколько часов слышались стуки в мою дверь. Я не открывал. Я боялся. Потом они прекратились.. Что же было бы сомной если бы я открыл двер... Мои друзья.. Почему мы пошли туда..?