Прочитай число 32 075 206 000. сколько единиц в разряде десятков миллионов этого числа? ??колько всего десятков миллионов в этом числе?

Математика

Прочитай число 32 075 206 000. сколько единиц в разряде десятков миллионов этого числа? ??колько всего десятков миллионов в этом числе?

Автор: Гость