Прочитай число 32 075 206 000. сколько единиц в разряде десятков миллионов этого числа? ??колько всего десятков миллионов в этом числе?
Математика
Прочитай число 32 075 206 000. сколько единиц в разряде десятков миллионов этого числа? ??колько всего десятков миллионов в этом числе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 единиц в разряде десятков миллионов этого числа 3207 всего десятков миллионов в этом числе
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Прочитай число 32 075 206 000. сколько единиц в разряде десятков миллионов этого числа? ??колько всего десятков миллионов в этом числе?
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