Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..."

Русский язык

Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..."

Автор: Гость