Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..."

Русский язык
Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется в виду то, что за этим стояла сама стихия воздуха, которую человек так хотел покорить.
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