Каким образом устав ограничивал распространение холопства

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Устав Владимира Всеволодовича (Всеволодича) — это свод законов Владимира Мономаха, вошедший в «пространную»[1] редакцию «Русской Правды». Состоял из 69 статей. Был создан в ответ на Киевское восстание 1113 года, возникшее по причине социального неравенства, а также обострения многих вопросов в отношениях между разными слоями населения древней Руси.В соответствии с Уставом, изменились долговые расчёты. Если человек, взявший долг, оплачивал в виде процентов его сумму, то он был обязан возвратить и сам долг, но если проценты в полтора раза были больше суммы долга, то он автоматически погашался. Отныне запрещено было брать более 20 % годовых за предоставленный долг. Эти положения «Устава» освободили от денежной зависимости многих должников, ограни­чили произвол ростовщиков. «Устав» содержал новые положения об облегчении участи смердов, закупов, рядовичей, холопов. Так, четко определялись источники холопства: самопродажа в холопство, превращение в холопа человека, женившего­ся без соответствующего договора на холопке, а также поступление на службу к господину в качестве тиуна без особо оговоренной в этом случае свободы. Холопом становился и сбежавший от господина закуп. В случае если он уходил в поисках денег, чтобы отдать долг, его нельзя было превращать в холопа. Во всех остальных случаях попытки закабаления свободных людей пресекались, что было для того времени прогрессивным правилом. Запрещено было обращать в холопа человека, получившего в долг хлеб или иную другую «дачу».[2] Запрещено было без вины бить закупа. Также закуп теперь не отвечал за пропажу имущества помещика, если в том не было его вины. Но с другой стороны, именно помещик определял степень виновности человека.Все эти положения на определенное время сняли социальное напряжение в обществе. Очевидно, что «Устав» Владимира Мономаха был самой прямой реакцией на восстание 1113 г. Принятием свода законов, он смог ликвидировать наиболее откровенные проблемы складывающегося строя, сделав уступки городским низам, ограничив ростовщичество и власть землевладельцев.