Каким образом устав ограничивал распространение холопства
История
Каким образом устав ограничивал распространение холопства
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Устав Владимира Всеволодовича (Всеволодича) — это свод законов Владимира Мономаха, вошедший в «пространную»[1] редакцию «Русской Правды». Состоял из 69 статей. Был создан в ответ на Киевское восстание 1113 года, возникшее по причине социального неравенства, а также обострения многих вопросов в отношениях между разными слоями населения древней Руси.В соответствии с Уставом, изменились долговые расчёты. Если человек, взявший долг, оплачивал в виде процентов его сумму, то он был обязан возвратить и сам долг, но если проценты в полтора раза были больше суммы долга, то он автоматически погашался. Отныне запрещено было брать более 20 % годовых за предоставленный долг. Эти положения «Устава» освободили от денежной зависимости многих должников, ограничили произвол ростовщиков. «Устав» содержал новые положения об облегчении участи смердов, закупов, рядовичей, холопов. Так, четко определялись источники холопства: самопродажа в холопство, превращение в холопа человека, женившегося без соответствующего договора на холопке, а также поступление на службу к господину в качестве тиуна без особо оговоренной в этом случае свободы. Холопом становился и сбежавший от господина закуп. В случае если он уходил в поисках денег, чтобы отдать долг, его нельзя было превращать в холопа. Во всех остальных случаях попытки закабаления свободных людей пресекались, что было для того времени прогрессивным правилом. Запрещено было обращать в холопа человека, получившего в долг хлеб или иную другую «дачу».[2] Запрещено было без вины бить закупа. Также закуп теперь не отвечал за пропажу имущества помещика, если в том не было его вины. Но с другой стороны, именно помещик определял степень виновности человека.Все эти положения на определенное время сняли социальное напряжение в обществе. Очевидно, что «Устав» Владимира Мономаха был самой прямой реакцией на восстание 1113 г. Принятием свода законов, он смог ликвидировать наиболее откровенные проблемы складывающегося строя, сделав уступки городским низам, ограничив ростовщичество и власть землевладельцев.
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