Отзыв о книге"Мой генерал"Альберт Лиханов

Гость: Гость:

В очередной раз меня радует Лиханов своим произведением. И который раз я не могу заставить написать себя несколько строчек о прочитанном. Писать банальное о том, что книга впечатлила, понравилась, советую читать теми тем, тогда-то и тогда, ну, совершенно не хочется. Скажу только - стОяще, щемяще, в финале до слез, по-детски легко написанная о серьезно-простых вещах книга. Плюс в довесок к этому есть изумительная, на мой вкус, советская экранизация, не совсем известная широкому кругу зрителей.