Отзыв о книге"Мой генерал"Альберт Лиханов

Литература
Отзыв о книге"Мой генерал"Альберт Лиханов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В очередной раз меня радует Лиханов своим произведением. И который раз я не могу заставить написать себя несколько строчек о прочитанном. Писать банальное о том, что книга впечатлила, понравилась, советую читать теми тем, тогда-то и тогда, ну, совершенно не хочется. Скажу только - стОяще, щемяще, в финале до слез, по-детски легко написанная о серьезно-простых вещах книга. Плюс в довесок к этому есть изумительная, на мой вкус, советская экранизация, не совсем известная широкому кругу зрителей. 
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