На рисунке АВ=ВС, отрезок ВD - биссектриса треугольника АВС. Найдите углы ABD и ADB, если угол АВС=120°

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Треуг. АВС равноб. значит углы А и В равны между собой и их град. мера составляет (180-120):2=30 гр. ВД-биссектриса, значит углы АВД и ДВС равны по 60 гр., тогда на угол АДВ остается 180-30-60=90 гр. 2 способ: биссектриса в равноб. треуг. проведенная к рснованию явл. медианой и высотой, значит угол АДВ=90. и угол АВД=120:2=60