Почему Карла IV называли "отцом Чехии и отчимом империи"? краткий ответ
История
Почему Карла IV называли "отцом Чехии и отчимом империи"? краткий ответ
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Расцвет Чехии был во многом заслугой её короля Карла I (), ставшего в 1347 году императором Священной Римской империи Карлом IV. Он добивался, чтобы Чехия, сохраняя в империи полную независимость, в то же время стала её «благороднейшей частью». Тем самым Чехия претендовала на особое место во всём христианском мире. Придворные хронисты изощрялись в поисках славных прародителей чешского народа. Один хронист даже доказывал, что немецкое название чехов «богемцы» - происходит от слова Бог. Германскими делами Карл занимался относительно мало, и немцы с неодобрением называли его «отцом Чехии и отчимом империи».
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