20 S=∑ √ i=1 Помогите составить задачу на паскале + ( блок схема )
Информатика
20 S=∑ √ i=1 Помогите составить задачу на паскале + ( блок схема )
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В лыжном кроссе приняли участия 18 девочек, что в 3 раза меньше , чем мальчиков. Скол??ко всего ребят приняло участие в лыжном кроссе ?
Русский язык
Химия
К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.
Русский язык
Дополните фразеологизмы и напишите значение: начать с а..... стоять ф..... дать д..... выделывать м..... прописать V...... сделать на б...