В лыжном кроссе приняли участия 18 девочек, что в 3 раза меньше , чем мальчиков. Скол??ко всего ребят приняло участие в лыжном кроссе ?

Математика

В лыжном кроссе приняли участия 18 девочек, что в 3 раза меньше , чем мальчиков. Скол??ко всего ребят приняло участие в лыжном кроссе ?

Автор: Гость