В лыжном кроссе приняли участия 18 девочек, что в 3 раза меньше , чем мальчиков. Скол??ко всего ребят приняло участие в лыжном кроссе ?

Математика
В лыжном кроссе приняли участия 18 девочек, что в 3 раза меньше , чем мальчиков. Скол??ко всего ребят приняло участие в лыжном кроссе ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18×3=54 мальчика принимали участие в кроссе 54+18=72 ребенка бегали на лыжах
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