К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.
Химия
К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.
Ответ(ы):
Гость:
1)mв-ва=300х10/100=30г 2)m2 р-ра=300+50=350г 3)W=(mв-ва/mр-ра)х100% W=(30/350)х100%=8.57%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополните фразеологизмы и напишите значение: начать с а..... стоять ф..... дать д..... выделывать м..... прописать V...... сделать на б...
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( у меня ответ получился 9 , но правильный ответ 27. как? 0,003 * 0,3 * 30 000
Технология
Русский язык
РаСкинул-как проверить букву "С" БолшИнство-как проверить букву "И" ГлубИне-как проверить букву " И"