К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.

Химия
К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)mв-ва=300х10/100=30г 2)m2 р-ра=300+50=350г 3)W=(mв-ва/mр-ра)х100% W=(30/350)х100%=8.57%
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