К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.

Химия

К 300г раствора кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 10% добавили 50г кислоты. Вычислите массовую долю кислоты в полученном растворе.

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