22е-33f+44= 7с+21d+7= 12m+24n+18= 45m+15n-30=
Математика
22е-33f+44= 7с+21d+7= 12m+24n+18= 45m+15n-30=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7(c+3d+1) 2) 6(2m+4n+3) 3) 15(3m+n-2)
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