#247 грамматические основы и второстепенные члены и чем выражено
Русский язык
#247 грамматические основы и второстепенные члены и чем выражено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бродит(сказуемое, выражено глаголом) по проселочной(определение, выражено прилагательным) дороге(дополнение, выражено существительным) возле(обстоятельство, выражено наречием) деревни(обстоятельство, выражено существительным) голодный(определение, выражено прилагательным) волк(подлежащее, выражено существительным)
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